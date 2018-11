Benfica vence em Guimarães com bis do filho de Sérgio Conceição e segue na liderança

O Benfica venceu este sábado em casa do V. Guimarães por 3-1, em jogo da sexta jornada da Liga Revelação. Este resultado permite à equipa encarnada seguir no comando do campeonato, com 31 pontos.Rodrigo Conceição começou por se evidenciar na equipa de Luís Tralhão, com golos aos 56 e 66 minutos. Dois minutos depois do segundo golo, o jogo complicou-se para as águias com a expulsão de Daniel dos Anjos. Elias reduziu para os minhotos aos 73 minutos e o guarda-redes do Benfica, Celton Biai, ainda defendeu um penálti de Handel aos 85'. Miguel Nóbrega acabou por tranquilizar os adeptos visitantes com um golo no período de descontos.