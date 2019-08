O Benfica venceu este sábado o Estoril por 1-0, em jogo da 5.ª jornada da Liga Revelação. Kevin Csoboth foi o autor do golo que garantiu o 4.º triunfo consecutivo das águias.





O Benfica soma 12 pontos e reparte a liderança da Liga Revelação com o Sporting, que joga domingo com o Famalicão.O próximo encontro das águias vai ter lugar a 13 de setembro (16 horas) no Estádio Municipal José Martins Vieira com o Cova da Piedade.