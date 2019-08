Benfica vence Feirense por 2-1 no Seixal

O Benfica recebeu e venceu esta quinta o Feirense por 2-1, em jogo antecipado da 18.ª jornada da Liga Revelação.





No Seixal, as águias inauguraram o marcador aos 11 minutos, por intermédio de Luís Lopes. Em cima do intervalo (45 minutos), Ronaldo Camará fez o 2-0 para a equipa de Jorge Maciel. Os fogaceiros reduziram no segundo tempo, com um golo de Marcus Abraham aos 55 minutos.Os encarnados alcançam provisoriamente o Sporting na liderança com seis pontos, com mais um jogo realizado do que os leões. O Feirense está na cauda da tabela classificativa, com um ponto conquistado em três jogos.