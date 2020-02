Benfica vence Leixões mas não passa Rio Ave

Terminou a primeira fase da Liga Revelação e sem alterações em relação aos dois primeiros da tabela. O Benfica venceu 2-1 na visita ao Leixões mas não conseguiu ultrapassar o Rio Ave, vencedor na receção ao Feirense (3-1).





Com estes resultados, as duas equipas terminam esta fase com 61 pontos mas vantagem dos vilacondenses que assim passam em 1º lugar. Desta forma, Rio Ave e Benfica vão iniciar a segunda fase com 31 pontos.Já o Sporting perdeu na receção ao V. Setúbal (0-1) e caiu para o 4.º lugar, ultrapassado pelo Estoril, que venceu 2-1 no terreno do Portimonense. Os canarinhos iniciam assim a segunda fase com 27 pontos e os leões com 26.Os outros dois clubes que vão disputar o playoff do título jogaram entre si nesta 30ª jornada com os três pontos a ficarem para o Aves, que bateu o Sp. Braga (1-0). Na segunda fase, os avenses começam com 25 pontos e o minhotos com 24.