Benfica vence na receção ao Portimonense na 2.ª jornada da Liga Revelação

O Benfica venceu, esta quinta-feira, o Portimonense por 1-0, em jogo a contar para a 2.ª jornada da Liga Revelação, num encontro em que o único golo apontado na partida foi da autoria de Miguel Nóbrega, defesa das águias, ainda no primeiro tempo da partida (44'). Com este resultado, os encarnados sobem à liderança provisória da zona sul da Liga Revelação, com 4 pontos, enquanto que o Portimonense segue sem qualquer ponto conquistado após duas derrotas nas jornadas inaugurais.





Entretanto, o Sp. Braga venceu (2-4) na visita ao terreno do Boavista, tendo este triunfo contribuído para a subida da formação bracarense à liderança da zona norte da prova, com 6 pontos. Os axadrezados descem para o 3.º lugar, com 3 pontos.