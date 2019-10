Benfica volta aos triunfos na receção ao Famalicão

O Benfica recebeu e venceu (2-0) o Famalicão, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga Revelação.O conjunto minhoto entrou melhor na partida e logo aos 14 minutos, por intermédio de Mateus Clemente, poderia ter chegado à vantagem com um remate de fora de área, ao qual Carlos Santos, guarda-redes do Benfica, foi chamado a intervir, mantendo a igualdade no marcador. O encontro mantinha-se 'rendilhado' e já quase em cima do apito final é que surge a grande oportunidade de golo, pelos pés de Tiago Araújo, avançado dos encarnados, que atirou ao poste da baliza defendida por Gabi. O nulo manteve-se até ao intervalo.No segundo tempo, o Benfica entrou com outra postura ofensiva e conseguiu chegar mesmo à vantagem, primeiro aos 69 minutos, por Luís Lopes e por fim, aos 84', Ronaldo Camará fixou o resultado final em 2-0, favorável para os encarnados.Com este resultado o Benfica é 2.º classificado, com 30 pontos (menos dois que o líder Sporting), enquanto que o Famalicão é último, com apenas cinco pontos.