Competitividade até ao último suspiro

A primeira edição da Liga Revelação, que termina amanhã com a realização da última jornada, fica desde já marcada pela competitividade até ao último segundo. É que Aves, Rio Ave e Sporting entram no derradeiro encontro com a ambição de levarem para casa o tão desejado troféu. Depois de uma prova que conheceu cinco líderes ao longo da temporada – Benfica, Aves, Rio Ave, Estoril e Sporting –, apenas três podem sonhar, sendo que a formação da Vila das Aves é aquela que tem as melhores probabilidades de o conseguir.

A equipa avense, diga-se, vai jogar a Braga, ao reduto do único adversário que ainda não somou qualquer triunfo nesta fase de apuramento do campeão. Mas até o empate pode servir e mesmo uma derrota também poderá acabar com a equipa do Aves a sorrir. Para isso seria preciso uma conjugação de resultados perfeita.

E se para o Rio Ave as contas já estão mais complicadas, pelo facto de ter de vencer e esperar por um deslize do Aves, para os leões as ‘odds’ parecem estar completamente viradas ‘do avesso’. O Sporting, que recebe o Benfica em Alvalade, até pode vencer por uma larga margem, que isso não significará, desde logo, a conquista do título. O Aves terá sempre uma palavra a dizer.

A seguir vem a Taça

De resto, diga-se que a Taça Revelação, que contará com a presença das seis equipas da fase de apuramento de campeão e com as duas melhores classificadas da fase de permanência – V. Setúbal e Marítimo já estão apurados –, arranca já no próximo fim de semana. A final, essa, está marcada para o dia 5 de maio, ainda em local a designar.



Uma prova do... Mundo



Pela Liga Revelação passaram, além de 366 jogadores portugueses, 246 estrangeiros de 45 nacionalidades. Além dos brasileiros, cabo-verdianos ou guineenses, sempre bem representados no futebol português, destaque para outros países mais exóticos como Burquina Faso, Guiné-Conacri, Haiti, Hong Kong, Jamaica ou Panamá. Pode dizer-se que a Liga Revelação é uma prova... do Mundo.



Três troféus em ouro e prata





Como o nosso jornal escreveu na edição de ontem, a Federação Portuguesa de Futebol terá um troféu nos três estádios que podem consagrar o primeiro vencedor da Liga Revelação – Aves, Rio Ave ou Sporting –, sendo que à espera do campeão estará a taça representada na imagem ao lado, de ouro e prata e com um corte ao centro que, segundo Nuno Martins, o criador da peça, simboliza uma rutura com o preconceito e a falta de oportunidades.Os jogos decisivos da Liga Revelação vão ter transmissão em diversos canais. O dérbi entre Sporting e Benfica, que arranca em Alvalade às 11 horas, será transmitido na TVI24. O embate entre Rio Ave e Estoril passa em streaming no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, enquanto o Sp. Braga Aves será transmitido nas redes sociais dos bracarenses.