Conté quer voltar à equipa principal do Sporting

Hoje é o primeiro teste deste novo Sporting na Liga Revelação. Após a saída de Tiago Fernandes, que assinou pelou Chaves, Alexandre Santos assumiu o comando técnico dos sub-23 leoninos e terá o primeiro teste já hoje, frente ao V. Guimarães. O técnico, de 42 anos, conheceu os seus jogadores esta semana e parece que já os cativou. Quem o diz é Abdu Conté, lateral-esquerdo que tem brilhado na prova e até já foi chamado à equipa principal.

"O míster Alexandre Santos é um bom treinador, gosta de trabalhar e está sempre a falar connosco. Vamos ver como as coisas correm", refere o internacional jovem português, que espera um adversário muito complicado: "Preparámos bem esta partida. Sabemos que é uma equipa difícil, com bons jogadores. São uma equipa com muita qualidade, mas nós também a temos. Como sempre, vamos fazer de tudo para conseguir somar mais três pontos."

O defesa, de 20 anos, já participou em 13 jogos nesta competição, sendo um jogador que mereceu a confiança de todos os treinadores que já passaram pelos sub-23 do Sporting nesta temporada. O lateral tem correspondido e mereceu a confiança de Marcel Keizer, que o convocou para a receção ao Vorskla Poltava, na última jornada da fase de grupos da Liga Europa. Não jogou, mas confessa que a "experiência foi enriquecedora" e promete que "vai continuar a trabalhar para voltar a ter mais oportunidades na equipa principal".

Não perder o comboio

O embate com o V. Guimarães é decisivo para os leões continuarem com o topo da tabela na mira. O Sporting está a seis pontos do primeiro lugar, ocupado pelo Benfica, e só a vitória interessa para não perder o comboio. Em caso de derrota, o fosso torna-se ainda maior e é ultrapassado pelo adversário.