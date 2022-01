Covid-19: Jogo dos sub-23 do Estoril com o Rio Ave foi adiado

A braços com um surto de covid-19 no clube, o Estoril anunciou esta quarta-feira que o jogo da Liga Revelação com o Rio Ave, previsto para a próxima terça-feira, foi adiado para o dia 18.Recorde-se que o encontro da equipa principal dos canarinhos com o FC Porto, na Liga Bwin, também está em risco pelo mesmo motivo.