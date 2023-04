E. Amadora-Benfica, 2-2: Hugo Félix tentou agarrar a Estrela

Estrela da Amadora e Benfica empataram (2-2) na 9ª e penúltima jornada da fase de apuramento de campeão, resultado que mantém as águias no último lugar. Já os estrelistas ainda sonham com o título, mas este está à distância de um ponto... para o Estoril. Os bicampeões ganharam em Vizela (3-1) e aproveitaram ainda o outro empate da jornada (2-2 no Sp. Braga-Famalicão) para cimentarem o 1º lugar, agora com mais três pontos sobre o trio perseguidor e, por isso, a dependerem apenas de si.

Na Malveira, Estrela e Benfica brindaram os adeptos com um duelo equilibrado e emotivo, no qual as águias estiveram duas vezes na frente, com golos de Hugo Félix, mas os amadorenses souberam sempre responder e arrecadaram um precioso ponto.

O Benfica entrou melhor e com algum domínio, embora sem efeitos até ao primeiro quarto de hora. Depois os amadorenses equilibraram, mas um penálti, cometido por Afonso Pinto sobre Hugo Félix e convertido pelo criativo benfiquista, colocou a equipa de Luís Araújo na frente antes da meia hora. Até ao descanso, os estrelistas carregaram e acabaram por chegar ao empate através de uma recarga de Isnaba Graça, após remate de Luan Farias para primeira defesa de Leo Kokubo (40’).

Na segunda parte, um livre de grande execução de Hugo Félix voltou a colocar os encarnados em vantagem (58’), mas o Estrela respondeu bem e Afonso Pinto, num belo cabeceamento aos 66’, deu a melhor sequência a um livre de Manuel Figueiredo e fixou o 2-2 final.