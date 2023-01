E. Amadora: Caiser Gomes garante ambição para a 2ª fase

Em época de estreia na Liga Revelação, o Estrela da Amadora foi a grande surpresa da 1ª fase da competição ao terminar no 2º lugar da Série B e garantir a presença na luta pelo título.O defesa-central Caiser Gomes é o jogador com mais minutos no plantel e assumiu, a, que a equipa da Reboleira pensou "sempre jogo a jogo" mas, no fundo, tinha "o objetivo de atingir a fase de campeão". "Sabíamos que as contas se faziam no final. Com três derrotas no início, foi complicado dar a volta, mas chegámos aqui com enorme orgulho", explicou o guineense, de 22 anos, dando conta da ambição estrelista: "Todos os que estão na fase final têm qualidade e podem ganhá-la. Temos de fazer o nosso jogo e manter o nosso foco. Está a ser uma época incrível, mas queremos mais e não podemos parar por aqui."Caiser Gomes cumpre a primeira época no Estrela e o balanço não poderia ser melhor. "Está a ser uma época muito boa e, no início, não tinha essa expetativa. Ainda tenho muito a melhorar, mas temos um grupo fantástico e vai ajudar-me a conseguir alcançar todos os objetivos", sustentou, admitindo o desejo de chegar à equipa principal: "É um objetivo complicado, mas vou trabalhar para isso e, se a oportunidade surgir, tenho de agarrá-la."Com passagem na formação do Sporting (infantis), Caiser Gomes estreou-se como sénior no Alverca B (2019/20), na distrital de Lisboa. Foi emprestado ao Fabril e, em 2021, ao North Texas, equipa reserva do FC Dallas (MLS). E recorda a "experiência incrível" nos Estados Unidos: "Foram oito meses e no início foi complicado, mas aconselho quem tiver essa oportunidade a aproveitá-la. O futebol lá é muito bom e, por estar sozinho, ganhei mais maturidade e evoluí muito."