E. Amadora conquista a Liga Revelação

O E. Amadora é o grande vencedor da Liga Revelação. Os sub-23 tricolores receberam e venceram o Sp. Braga por 1-0 no Estádio José Gomes, com um golo apontado por Isnaba Graça ao minuto 48, e conquistaram a prova logo na época de estreia.A formação orientada por Nuno Marques chegou à última jornada da fase de apuramento de campeão com possibilidades de título, assim como os famalicenses, e acabou por beneficiar da derrota (1-3) do bicampeão Estoril na deslocação ao terreno do Famalicão, ultrapassando os canarinhos na classificação.Famalicão e Estoril também terminaram com 17 pontos ao cabo de 10 jornadas, mas os amadorenses têm vantagem no confronto direto entre as três equipas.