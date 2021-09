Eduardo Santos aponta alto: «Sonho chegar à equipa principal do Portimonense»

Eduardo Santos está a fazer um bom início de época nos sub-23 do Portimonense, mas a ambição está colocada num patamar mais alto. O sonho do médio brasileiro, de 20 anos, é chegar à equipa principal e é com esse intuito que o próprio garante estar a trabalhar. "





"Sou um médio que gosta de jogar com a bola no pé, procuro sempre ajudar meus companheiros com grandes jogadas e defesa consistente. Creio que o passe de curta e longa distância seja o meu ponto mais forte, mas continuo a treinar para melhorar ainda mais como jogador. É um sonho poder chegar ao profissional e fazer grandes jogos pelo clube, vou trabalhar muito para que isso se torne realidade", garantiu, em declarações à sua assessoria."Estou muito feliz de poder jogar no futebol europeu e continuar a evoluir como atleta no Portimonense. No ano passado fizemos um ótimo ano e tenho a certeza de que faremos mais uma grande temporada. O nosso grupo é muito qualificado e estamos todos a trabalhar todos os dias para honrar esta camisola", concluiu.