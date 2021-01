Estoril bate Famalicão e foge na liderança

O Estoril venceu o Famalicão esta quinta-feira, por 3-0, na Amoreira, e, dessa forma, disparou na liderança da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, com 22 pontos – mais seis do que o Sp. Braga, que, no entanto, tem menos um jogo.





O brasileiro Klismahn, na marcação de um penálti, fez o 1-0 aos 27 minutos e foi com esse resultado que o encontro chegou ao intervalo. No segundo tempo, a tarefa dos canarinhos ficou facilitada após a expulsão de João Caiado, aos 50'. Aos 61 minutos, Rúben Pina ampliou a vantagem para o Estoril e Elias Achouri, aos 64', fez o 3-0 com que o jogo chegou ao fim.O Estoril lidera a fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, com 22 pontos, enquanto o Famalicão está no sexto e último lugar, com 11.