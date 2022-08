Estoril começa em Portimão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O bicampeão Estoril começa a Liga Revelação 2022/23 em Portimão. O calendário da 1.ª fase da competição, que contará com a participação de 14 clubes divididos por duas séries, ficou ontem definido e possibilitou ao Rio Ave e ao Sporting descanso na 1ª jornada, agendada para 6 de setembro. Os três melhores classificados de cada série, num total de seis clubes, apuram-se para a 2.ª fase, que irá apurar o campeão. Os restantes classificados de cada série irão disputar o apuramento da Taça Revelação. Mafra e E. Amadora, dois estreantes na prova, defrontam-se na ronda inaugural.Um golo de Rodrigo Macedo garantiu ao Sp. Braga a vitória em Vizela, na 1ª jornada do Torneio de Abertura da Liga Revelação, competição que se realiza pela primeira vez esta temporada. O avançado de 19 anos marcou aos 90’, na cobrança de um penálti. O Sporting visita hoje o Marítimo, o Benfica recebe amanhã o Portimonense e o Estoril, vencedor da Liga e da Taça, defronta o Farense na 2ª feira. Os primeiros classificados de cada série apuram-se para as ‘meias’.