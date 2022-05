Estoril derrota Marítimo e vão ambos para as ‘meias’

O Estoril bateu o Marítimo (2-1) na 3ª e última jornada do Grupo A e as duas equipas garantiram o acesso às meias-finais (conhecem hoje os respetivos adversários).Depois de 45 minutos dominados pelos canarinhos, os golos só surgiram na 2ª parte e foi o Estoril a fazer o 1-0, por João Marques, que rematou cruzado após belo passe de Serginho. Mas a resposta madeirense foi rápida e, num contra-ataque pelo lado direito, André Cardoso assistiu Jefferson Agostinho, que, na cara de Jota Oliveira, atirou a contar. Goldeson ameaçou por duas vezes o 2-1 para os estorilistas, cenário que viria a concretizar-se aos 82’, num livre direto sublime de Rodrigo Ramos: à entrada da área, sobre a direita, o extremo atirou de pé direito ao ângulo superior contrário.O Leixões precisava de uma vitória para sonhar com o apuramento, mas quem ganhou foi o Portimonense, num jogo equilibrado. A eficácia dos algarvios revelou-se determinante, pois a turma de Matosinhos teve tantas ocasiões de golo como o adversário, só que não soube aproveitá-las. Eduardo, que surgiu solto pela esquerda, abriu a contagem e Yuta Nakano, saído do banco, aproveitou um erro do guarda-redes Tiago Silva para estabelecer as contas finais, numa fase em que o Leixões já defendia com pouca gente.