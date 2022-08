Estoril despacha Farense em onze minutos letais

Chegar, ver e convencer! O Estoril ganhou na receção ao Farense por 3-0, naquele que foi o jogo de estreia de Fernando Valente no comando técnico dos atuais bicampeões da Liga e Taça Revelação. Os canarinhos entraram na partida a todo o gás e aos onze minutos já venciam por 2-0. Com Tiago Santos, elemento da equipa principal, no onze titular, os estorilistas inauguraram o marcador logo no primeiro minuto, através de Adulai Baldé, que aproveitou a ‘sobra’ do remate de Rodrigo Ramos. Este último esteve muito irrequieto e, dez minutos volvidos, desbloqueou a jogada que resultou no golo de Rodrigo Conceição. Na etapa complementar, o ritmo baixou e só houve motivos de interesse perto do apito final. Aos 89’, Iuri Tavares fugiu pela direita e, na tentativa de assistir o colega ao segundo poste, encontrou André Seruca que fez autogolo e selou o resultado final. Na próxima ronda, Estoril e Benfica disputam a liderança do Grupo D da nova prova criada pela FPF.

Diogo e Ricardo oficiais

Entretanto, o avançado Diogo Marques, de 18 anos, ex-Académica, e o defesa Ricardo Fernandes, de 19, ex-Casa Pia, foram apresentados como os mais recentes reforços da equipa sub-23 do Estoril.