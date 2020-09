Estoril e Marítimo empatam em jogo da Liga Revelação

Estoril e Marítimo empataram esta terça-feira (1-1) em jogo da 3.ª jornada da Liga Revelação (Zona Sul).





Os golos surgiram na 1.ª parte, com Ruan Teles (18') a colocar os madeirenses em vantagem, desfeita já bem perto do intervalo por Bernardo Vital (43') que empatou para os canarinhos.Com este resultado, o Estoril, que lidera a série, soma agora 7 pontos, enquanto o Marítimo tem 4, com menos um jogo realizado.