Estoril e Sp. Braga no topo

Estoril, E. Amadora, Sp. Braga e Benfica já estavam apurados para as meias-finais da Taça e a jornada só serviu para definir as posições, com a vitória diante dos tricolores a deixar os canarinhos no 1º lugar do grupo A e o nulo no Seixal a manter os arsenalistas no topo do grupo B.Detentor do troféu, o Estoril ganhou com golos de Cauê Alves e Finn Dicke e vai agora enfrentar o Benfica nas meias (dias 23 e 29), enquanto o Sp. Braga defronta o Estrela.