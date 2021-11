O Sp. Braga entrou em campo frente à Académica a saber que, caso pontuasse, iria reforçar a liderança da Série A da Liga Revelação, isto porque o Rio Ave já tinha perdido nesta jornada.Por isso, os minhotos pisaram no acelerador e, depois de muitas tentativas, conseguiram derrubar a muralha da Académica já perto do intervalo. Nuno Cunha (40’) de penálti e André Lacximicant (42’) fizeram os golos que deram a terceira vitória seguida aos minhotos, que têm agora uma almofada de cinco pontos para o segundo classificado. Luca só conseguiu reduzir (87’).Já o Estoril, líder da Série B, foi superior na primeira parte em Portimão e desperdiçou um penálti (por Afonso Valente, com excelente defesa de João Victor), antes de, merecidamente, colocar-se em vantagem. Após o descanso o Portimonense assumiu o comando do jogo, chegou ao empate e dispôs de boas ocasiões para vencer, pecando na finalização.