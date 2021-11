Estoril garante passagem e dificulta vida do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao fim de nove jornadas quase imaculadas, o Estoril garantiu a passagem à fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, na qual vai defender o título conquistado na época passada. Os canarinhos bateram o Sporting, por 2-0, complicando ainda mais a vida dos leões, que seguem no 4º lugar a um ponto do 3º, o Portimonense, que tem um jogo a menos.O Sporting entrou pressionante, mas Jota Oliveira travou duas investidas que tinham selo de golo: primeiro por Diogo Cabral e, depois, por Rafael Moreira. A equipa de Filipe Pedro não aproveitou e, do outro lado, Gilson marcou. A partir daí só deu Estoril que ‘matou’ o jogo aos 59’, novamente por Gilson, que chegou ao sexto golo nesta temporada.