Estoril lidera com ataque demolidor

O Estoril tem assumido o papel de protagonista na fase de apuramento de campeão graças à aposta firme nos jovens. Os canarinhos venceram os dois jogos que disputaram nesta 2ª fase – com o Marítimo (2-0) e Belenenses SAD (3-2) –, sendo que juntando os últimos quatro desafios da fase inicial – Benfica (3-1), Cova da Piedade (3-0), Marítimo (3-3) e Belenenses SAD (3-3) – constata-se que já levam seis rondas seguidas a marcar dois ou mais golos. Lucho Vega, com cinco golos, é o artilheiro.

Acrescente-se que o Estoril tem no plantel um jogador que já se estreou na Liga NOS. É o guarda-redes Nuno Macedo, que jogou pelo Moreirense no empate (1-1) com o Santa Clara, em 2018/19. O treinador que o lançou foi Ivo Vieira.