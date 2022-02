Estoril no topo à conta de Duarte e Gilson

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estoril é o novo líder da fase de Apuramento do Campeão da Liga Revelação. Em jogo em atraso da ronda inaugural, os canarinhos receberam e venceram o Rio Ave por 1 -0, num jogo marcado pelos fortes ventos que se fizeram sentir no estádio da Amoreira e pela enorme qualidade demonstrada de Duarte e Gilson.

O resultado só peca por escasso face às diversas oportunidades que os anfitriões desperdiçaram. O Estoril cedo conseguiu a vantagem no marcador através de Gilson Tavares (6’), que aproveitou da melhor maneira um passe de Duarte Carvalho- exibição de classe e magia do médio , de 19 anos, que regressou à Amoreira neste mercado de inverno, proveniente do Sporting.

O Rio Ave bem tentou dar um novo rumo ao jogo e somar pontos, mas as jogadas foram inconsequentes e os remates não levaram muito perigo para a baliza de Jota Oliveira.

Marítimo na luta

Na fase de apuramento para a Taça Revelação, o Marítimo somou a terceira vitória consecutiva e igualou o Famalicão no 2.º lugar, num jogo resolvido com um excelente golo de Aires Sousa, a passe de Nuno Cardoso.