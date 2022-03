Estoril pode fazer a festa no sofá

O Estoril pode sagrar-se hoje bicampeão na Liga Revelação, quando faltam duas jornadas para o fim da prova. Com a vitória sobre o Sp. Braga e a derrota do Benfica, os canarinhos ficam com seis pontos de vantagem sobre o Leixões, com o qual têm vantagem no confronto direto, o primeiro fator de desempate. Mas, para haver já festa, o Estoril precisa que o Portimonense não vença hoje o Rio Ave.

No António Coimbra da Mota foram os defesas-centrais os protagonistas, ao marcarem os golos com que se escreveu mais um importante capítulo na caminhada do Estoril. Volnei Feltes – primeiro na sequência de um canto e depois de penálti – deu início ao triunfo, que viria a ser fechado pelo companheiro de posição Pablo Freitas, novamente após um canto. A partida foi quase sempre dominada pelos canarinhos e não fossem as várias defesas do guardião Bernardo Fontes e a vitória até poderia ter tido números ainda mais expressivos.

Herói no Mar

Um golo de Valdir aos 90’+3 permitiu ao Leixões vencer (3-2) o Benfica e assumir o 2º lugar. Os golos só surgiram na 2ª parte. Aos 54’, um erro do guardião do Benfica originou um penálti convertido por Isnaba. Respondeu de imediato o Benfica com João Resende a empatar (59’). Mas o melhor estava guardado para a parte final. O Leixões fez o 2-1 por Ruben Candal e os encarnados igualaram por David Barrero, outra aposta do banco. Foi mais feliz o Leixões, que marcou aos 90+3, num lance soberbo de Valdir.