Estoril Praia revalida título de campeão

O Estoril Praia conquistou esta terça-feira a quarta edição da Liga Revelação, beneficiando da derrota do Portimonense na visita ao Rio Ave (3-2) para garantir a revalidação do título.No jogo de encerramento da oitava jornada da fase de Apuramento de Campeão, o Portimonense necessitava de vencer para evitar que o Estoril Praia se sagrasse campeão a duas rondas do final, mas a derrota dos algarvios garantiu o título para os ‘canarinhos’.O Estoril Praia, que soma 18 pontos, revalida assim o título conquistado na época passada, tendo seis pontos de avanço em relação ao Leixões, e vantagem no confronto direto, e sete sobre Benfica e Rio Ave.O Aves foi o primeiro vencedor da prova em 2018/19, enquanto a época 2019/20 não terminou devido à pandemia de covid-19.