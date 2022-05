Estoril quer a dobradinha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Detentor do título da Liga Revelação, o Estoril enfrenta hoje o Benfica, na 1ª mão da Taça, já a pensar na dobradinha. Uma vitória canarinha, duas para os encarnados e um empate é o saldo dos quatro duelos esta época.

No lançamento da partida, o técnico Vasco Botelho da Costa “espera que os jogadores ponham em prática o processo que levou o clube aos títulos nas últimas duas temporadas”. Do outro lado, o treinador Luís Castro sublinhou que as águias “pretendem chegar pela 1ª vez à final”. A outra meia-final é disputada entre Sp. Braga e Marítimo.