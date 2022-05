Estoril alcança dobradinha com conquista da Taça Revelação ao bater Sp. Braga na final

O Estoril revalidou esta terça-feira o título na Taça Revelação em futebol, para equipas de sub-23, repetindo o que conseguira na Liga Revelação, ao vencer o Sp. Braga por 3-0, após prolongamento, na final disputada em Tábua.

Rodrigo Ramos, aos 99 minutos, e Serginho, aos 112' e 120', ambos de grande penalidade, selaram a segunda dobradinha do Estoril, que repetiu 2020/21, numa final que os arsenalistas terminaram com 10, por expulsão de Diogo Fonseca, aos 104'.

A formação canarinha, que já tinha batido os minhotos na final do ano passado (2-1), isolou-se na liderança do ranking, com dois troféus, contra um do Desportivo das Aves, que também ganhou a Liga e a Taça Revelação em 2018/19.



Jogo disputado no Estádio Municipal de Tábua.



Estoril - Sp. Braga, 3-0 após prolongamento.



Ao intervalo: 0-0.



No final do tempo regulamentar: 0-0.



No final da primeira parte do prolongamento: 1-0.



Marcadores:





1-0, Rodrigo Ramos, 99 minutos.2-0, Serginho, 112 (grande penalidade).3-0, Serginho, 120 (grande penalidade).Jota Oliveira, Volnei Feltes, João Marques (Rodrigo Ramos, 75), Pablo Maldini, Tiago Manso (João Castro, 115), Afonso Valente (Franco Veja, 120), Tiago Santos, Diogo Batista (Miguel Veríssimo, 106), Pedro Guerra (João Dias, 64), Serginho e Rúben Pina (Duarte Carvalho, 46).Francisco Lemos, Franco Veja, João Castro, Rodrigo Ramos, João Dias, Duarte Carvalho, Miguel Veríssimo, Rodrigo Conceição e Rodrigo Freitas).Vasco Costa.Bernardo Fontes, André Ferreira, Diogo Fonseca, José Pedro, Rodrigo Beirão (Juvy Kooner, 106), Nuno Cunha, Bernardo Couto (António Eiró, 56), Jean Gorby (José Pereira, 98), Yan Said (David César, 96), André Lacximicant e Roger Fernandes.João Carvalho, Juvy Kooner, José Pereira, Pedro Pereira, Miguel Teixeira, Felipe Borges, António Eiró, David Nzanza, Diogo Vieira, Lucas Sousa, Álvaro Oliveira e Giorgi Chkhetiani).Hugo Freitas.Miguel Fonseca (AF Porto).Cartão amarelo para Nuno Cunha (43), André Ferreira (63), António Eiró (64), Volnei Feltes (71), Pablo Maldini (77) e Jean Gorby (85). Cartão Vermelho direto para Diogo Fonseca (104).Cerca de 300 espetadores.