Estoril vence Benfica e está mais perto da final da Taça Revelação

O Estoril venceu esta terça-feira, com reviravolta, o Benfica e está mais perto da final da Taça Revelação, troféu que atualmente detém. As águias marcaram primeiro, por intermédio de Henrique Pereira, aos 35 minutos.Ainda no primeiro tempo, os canarinhos responderam por Tiago Manso (43'). Na segunda parte, Diogo Batista (74') e Afonso Valente (84') confirmaram o resultado final (3-1) na primeira mão das meias-finais realizada no Estádio António Coimbra Mota. A segunda mão disputa-se na próxima terça-feira, casa das águias.Na outra meia-final, o Sp. Braga triunfou por 2-0, em casa, ante o Marítimo e também está mais perto do derradeiro jogo da competição.