Estoril vence Sp. Braga e conquista Taça Revelação

O Estoril conquistou esta terça-feira a Taça Revelação, ao vencer na final, disputada em Leiria, o Sporting de Braga por 2-1, assegurando assim a 'dobradinha', depois de ter vencido a Liga Revelação.

Os 'canarinhos' adiantaram-se na reta final da primeira parte, por Afonso Valente, aos 39 minutos, na conversão de uma grande penalidade, tendo Lucho Vega, aos 74, ampliado a vantagem, que apenas foi reduzida aos 90+5, por Hernâni, igualmente na conversão de uma grande penalidade.

Com a vitória na Taça, a equipa de sub-23 do Estoril assegurou a 'dobradinha', juntando o troféu à conquista do campeonato.