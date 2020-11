Estreante Luís Semedo decide perto do fim e dá vitória ao Benfica

O Benfica regressou às vitórias na Liga Revelação ao bater o Portimonense por 1-0, na 9ª jornada da Zona Sul, depois de duas derrotas consecutivas, com Estoril e Belenenses SAD.

A equipa de Luís Castro entrou pressionante, como era de esperar, e, logo aos 3 minutos, Henrique Araújo colocou à prova o guarda-redes Aflalo – que viria a ser o homem do jogo – com um remate que obrigou o guarda-redes a ir ao chão e a evitar que o Benfica se adiantasse no marcador. As águias continuavam a ameaçar e, depois, foi Pedro Santos a protagonizar uma excelente jogada que só pecou por não ter dado em golo, por ‘culpa’, mais uma vez, do guardião brasileiro, que fez uma boa intervenção.

No segundo tempo, o Portimonense manteve a estratégia de proteger a baliza e não sofrer golos, enquanto os encarnados foram à procura do 1-0, mas sem criar tanto perigo como na primeira parte . O recém-entrado Filipe Cruz bateu um livre (56’) com uma execução que só não foi perfeita porque seria travada pelo guarda-redes do Portimonense. Estava complicado abanar as redes dos algarvios, até que o estreante Luís Semedo, que tinha saltado do banco, fez o 1-0 aos 90’ e garantiu os três pontos.

Para Luís Castro, treinador do Benfica, “foi uma vitória justa”: “O melhor jogador do Portimonense foi, sem dúvida, o guarda-redes, que fez uma excelente exibição.” Já o treinador dos algarvios , Rolão Preto, considerou que “o resultado foi um pouco ingrato”. “A atitude da equipa foi muito boa, sobretudo na segunda parte”, afirmou.

O Portimonense não vence desde a 3ª jornada e é penúltimo. Já o Benfica subiu ao 2º lugar e colou-se ao líder Estoril, que tem menos um jogo.