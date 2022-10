Estrela da Amadora bate Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um golo de Michel Camargos rendeu ao Estrela da Amadora a primeira vitória na Liga Revelação, jogo que marcou a estreia do técnico Francisco Calisto, de 27 anos, no comando do emblema da Reboleira. Camargos acabou mesmo por ser a figura da partida, não só pelo golo, mas também pelos desequilíbrios na ala esquerda. O Sporting foi sempre inconsequente e ocupa agora o último lugar. Na Série A, o Vizela está isolado na liderança, após bater (2-0) o Marítimo.