Estrela da Amadora e o Estoril são os últimos apurados na Liga Revelação cujo sorteio é na quinta-feira

O Estrela da Amadora e o Estoril tornaram-se esta terça-feira nas últimas equipas qualificadas para a fase de apuramento de campeão da Liga Revelação de futebol em sub-23, após cumprida a 14.ª e última jornada da primeira fase.



Com a zona norte já com tudo decidido - Sporting de Braga, Vizela e Famalicão já tinham assegurado anteriormente os três primeiros lugares -, a última ronda da zona sul decidiu as duas últimas equipas, depois de o Benfica ter assegurado a passagem antecipadamente.

Em boa posição para seguir em frente, o Estrela da Amadora, a quem bastava o empate para seguir em frente, foi vencer a casa do Farense (2-1), enquanto o Estoril, que beneficiou do resultado dos amadorenses em Faro, também seguiu para a fase decisiva, apesar da derrota (3-2) em casa do Sporting.

A fase de apuramento do campeão tem o sorteio agendado para a próxima quinta-feira, na sede da Federação Portuguesa de Futebol.