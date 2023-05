Estrela perto do apuramento para a Taça Revelação

O Estrela da Amadora poderá garantir hoje o apuramento para as meias-finais da Taça Revelação (será necessário que o Vizela não ganhe ao Estoril), depois de ter alcançado um triunfo difícil no reduto do Portimonense, deixando os algarvios com remotas possibilidades matemáticas de terminar no 2º lugar. Num jogo de fraca qualidade, sobretudo na metade inicial, e com poucas ocasiões de golo, o E. Amadora valeu-se de uma insistência para chegar ao golo, com a estatura de Isnaba Graça, ao segundo poste, a mostrar-se decisiva. O desvio de cabeça do avançado guineense definiu o vencedor.