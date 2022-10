Famalicão bate Rio Ave

Em jogo antecipado da 13ª jornada da Liga Revelação, o Famalicão recebeu e bateu o Rio Ave por 2-1. O triunfo famalicense ganha contornos ainda mais especiais se se tiver em conta que a equipa de José Vilaça jogou 50 minutos com menos um, por expulsão de João Araújo.O início do jogo ficou marcado pelo equilíbrio, ainda que o Rio Ave tenha tentado assumir as rédeas do encontro. Mesmo assim, as primeiras grandes ocasiões de golo pertenceram aos da casa. Aos 20’, Mauro Ribeiro trabalhou bem da direita para o meio e rematou cruzado, obrigando Lucas Flores a uma defesa atenta. Pouco depois, aos 30’, Afonso Rodrigues não conseguiu fazer melhor do que atirar por cima após um bom cruzamento da esquerda. Apesar do ascendente minhoto, o primeiro golo da partida acabaria por pertencer ao Rio Ave, isto na medida em que Luís Pinto converteu, aos 40’, o penálti que havia valido a expulsão a João Araújo. Quando já todos esperavam que a vantagem vila-condense durasse até ao intervalo, Afonso Rodrigues aproveitou da melhor forma uma desatenção de Richard para, isolado, fazer o empate.A etapa complementar trouxe um Rio Ave com mais bola, mas incapaz de efetivar a vantagem numérica. O único lance de registo da equipa de Vila Conde aconteceu aos 62’, numa altura em que Bruno Ventura obrigou Hugo Cunha a uma defesa apertada e, logo de seguida, Perovic cortou em cima da linha um remate de Luís Pinto. A partir daqui, o Famalicão começou a acreditar e foi recompensado aos 70 minutos, quando Pablo, de fora da área, fez o tento que valeu a reviravolta. Até ao final do jogo, o Rio Ave ainda insistiu, mas o resultado não sofreu alterações.Com este resultado, o Famalicão passa a somar oito pontos no campeonato e ultrapassa assim o Rio Ave, que tem sete, na tabela.