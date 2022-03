Famalicão bate Sporting e fica com um pé na Taça

O Famalicão passou com distinção o teste de Alcochete. Venceu o Sporting por 5-2 e saltou para o topo da tabela - empatado em pontos com o Marítimo - deste grupo de apuramento para a Taça Revelação. Assim, na última ronda, os famalicenses só precisam de empatar na receção ao Vizela para garantirem a presença nos quartos-de-final da Taça de sub-23.O jogo disputado na Academia de Alcochete foi estranho.Quase sem oportunidades e sem golos nos primeiros 45 minutos, a etapa complementar terminou com uma inesperada vitória do Famalicão. Inesperada, não por aquilo que as duas equipas produziram, mas pela quebra evidente dos leões, que jogaram com apenas dez homens a partir do quinto minuto de jogo. Um vermelho exagerado ao guardião Vasco Gaspar retirou-o da partida. Pedro Miguéis, o substituto, não esteve particularmente inspirado e os minhotos aproveitaram praticamente todas as oportunidades de golo.