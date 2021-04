Famalicão vence e trava festa leixonense

O Famalicão venceu o Leixões por 3-1 e adiou a decisão do título de campeão da Liga Revelação para a última jornada, marcada para a próxima terça-feira. Neste jogo em atraso da 3ª jornada, a equipa de Matosinhos só precisava de um empate para fazer a festa e, agora, o jogo com o Estoril, no Estádio Nacional, será uma autêntica final: se os canarinhos vencerem, sagram-se campeões; qualquer outro resultado será suficiente para o Leixões celebrar.

No que toca ao jogo de ontem, o Famalicão dominou a primeira parte perante um Leixões que acusou ansiedade e nervosismo. O primeiro golo foi ao encontro da boa exibição da equipa da casa. Na sequência de um canto, Alexandre Saldanha abriu cedo o marcador ao cabecear com êxito, aos 8’. Diante de um adversário algo atónito, André Ricardo, a passe de Jorge Pereira, aumentou a vantagem para os minhotos com um toque de cabeça que fez a bola passar por cima de Gonçalo Tabuaço. A única resposta do Leixões surgiu num pontapé de canto, aos 30 minutos, mas Ricardo Teixeira e André não foram eficientes.

Na segunda parte, José Augusto Faria mexeu e o Leixões mostrou melhor imagem, reduzindo por Papalélé, de penálti, aos 62’. A um golo do título, a equipa acreditou na igualdade mas um erro defensivo resultou no 3-1, aos 77’, por André Ricardo. Foi a machadada final nas pretensões dos forasteiros.