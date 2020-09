Famalicão vence V. Guimarães em jogo da 2.ª jornada da Liga Revelação

O Famalicão recebeu e venceu o V. Guimarães por 3-1, em jogo da 2.ª jornada do Grupo A da Liga Revelação, com os quatro golos a surgirem apenas na 2.ª parte.





Geovani Júnior (74') colocou a formação da casa em vantagem, mas dois minutos depois, Ramalho (76') fixou a igualdade para os vimaranenses. Contudo, os golos de André Ricardo (83') e Jota (90+3') garantiram o segundo triunfo em dois jogos do conjunto famalicense.Com este resultado, o Famalicão ascende ao topo do grupo A com 6 pontos, enquanto o V. Guimarães ocupa a última posição, sem ainda ter somado qualquer ponto.