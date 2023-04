Farense-Portimonense, 1-2: Último suspiro decisivo

O Portimonense bateu o vizinho Farense, com um golo de penálti nas compensações a dar o 1-2 final, e juntou-se ao Gil Vicente, que ganhou ao Leixões por 3-1, nos apurados para a Taça Revelação.

O duelo entre algarvios terminou em tons de polémica, com o Portimonense a celebrar o triunfo mesmo ao cair do pano, num castigo máximo a punir um puxão, que pareceu ligeiro, de Hamidou a Midana, decisão muito contestada pelo conjunto de Faro e os oito minutos indicados para compensações acabaram por estender-se até aos ...14. Kastrati, mais rápido na recarga a defesa incompleta de Gabriel Souza, abriu o ativo e o central Alemão repôs rapidamente a igualdade, num pontapé forte, após canto. Perto da meia hora, Hélio Varela acertou num poste da baliza do Farense, num remate de fora da área.

Em busca do golo do apuramento, o Portimonense assumiu a posse de bola no segundo tempo, mas, perante a organizada muralha constituída pelos homens de Faro, nunca conseguiu incomodar Kauan. O empate parecia ser o desfecho mais justo, até que surgiu o penálti decisivo, com troca entre algarvios nos apurados.