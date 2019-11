Fernando e Gonzalo Plata na vitória do Sporting frente ao Aves

O Sporting regressou este sábado aos triunfos na Liga Revelação ao vencer o Desportivo das Aves por 3-2, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, na 17.ª jornada do campeonato.



Depois do empate (2-2) em Braga na ronda anterior, os leões voltaram a somar três pontos e contaram com dois 'reforços' da equipa principal no onze inicial frente aos avenses, os extremos Fernando e Gonzalo Plata.



Com Bruno Fernandes na bancada, o avançado Pedro Mendes voltou a estar em destaque e bisou ainda na 1.ª parte do encontro (13 e 42 minutos), período no qual os avenses também marcaram, por Reko Silva (36').



Na 2.ª parte o Aves chegou ao empate aos 80 minutos por intermédio de Kelvin Boateng (80') mas o Sporting conseguiu voltar a marcar e garantir o triunfo, graças ao golo do médio macedónio Dimitar Mitrovski, aos 87'.