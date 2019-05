Fernando Gomes saúda Aves pelo sucesso da Liga Revelação

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, saudou esta quarta-feira o Desportivo das Aves pela conquista da Liga Revelação , prova que considera ter sido uma aposta certa do organismo."Em nome da Federação Portuguesa de Futebol saúdo calorosamente o Desportivo das Aves pela conquista da primeira edição da Liga Revelação", disse Fernando Gomes, citado no site do organismo.O dirigente considera que a prova para equipas de sub-23 foi "plena de emoção", com três equipas a chegarem à última jornada em condições de conquistar o título, enviando os "parabéns a toda a estrutura e todos os jogadores do plantel do Aves pelo triunfo obtido, após uma competição intensa e que se estendeu ao longo de muitos meses"."Agradecendo a todos os clubes a colaboração, o empenho e a dedicação colocados nesta primeira edição da Liga Revelação, sublinharia ainda o excelente contributo que foi dado para a afirmação do jogador português e o desenvolvimento estrutural e coerente do futebol nacional", referiu.Segundo Fernando Gomes, "mais de cento e cinquenta futebolistas tiveram a oportunidade de jogar nas equipas principais dos seus clubes depois de se estrearem na Liga Revelação e esse é o melhor atestado da correção da aposta feita pela FPF e por todos os emblemas envolvidos nesta prova".