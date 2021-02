Filipe Pedro: «Ambicionamos estar nos dois primeiros lugares»

A equipa de sub-23 do Sporting regressa hoje à competição, em Alcochete, onde vai receber o Rio Ave, às 15h00, num encontro relativo à 10ª jornada da Taça Revelação. Na antevisão da partida, o treinador leonino, Filipe Pedro, garante que a equipa já ultrapassou o percalço registado na última ronda, onde empatou 4-4 frente ao Cova da Piedade, tendo desperdiçado uma vantagem confortável nos últimos minutos do encontro.





" A equipa reagiu muito bem durante a semana. Treinou bem e está de cabeça erguida. Foi mais uma pedra no nosso caminho, que serviu essencialmente para crescermos, tanto nós equipa técnica, como os jogadores. Queremos ter a capacidade para conseguir segurar o resultado, até porque sabemos que nesta Liga Revelação tudo muda muito rapidamente durante o jogo", afirmou o treinador, à Sporting TV, onde traçou os objetivos para o seu jovem conjunto: "O foco está orientado para o nosso processo, quer em termos individuais quer colectivos, mas não esquecemos o objetivo para esta fase da prova. Ambicionamos estar entre os dois primeiros lugares e estamos".O Sporting é o segundo classificado da Taça Revelação, com 22 pontos, e está a quatro do Benfica que lidera a prova com menos um jogo disputado em relação aos leões.