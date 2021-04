Filipe Pedro: «Benfica chegou ao golo nas primeiras ocasiões de perigo que criou»

Filipe Pedro, treinador da equipa de sub-23 do Sporting, crê que o empate teria sido o resultado mais justo no dérbi disputado esta quinta-feira com o Benfica, em jogo que valia o apuramento para a fase final da Taça Revelação, competição que não irá contar com o emblema leonino depois do desaire de hoje por 1-0.





"Foi um jogo muito disputado. Na primeira parte, o Benfica chegou ao golo nas primeiras ocasiões de perigo que criou. Na segunda parte, estivemos mais por cima. Fico satisfeito com a atitude, com a entrega [dos jogadores]. Penso que o empate seria mais justo, até podíamos ter feito dois golos", atirou o técnico, em declarações ao Canal 11 no final da partida."São atletas que têm vindo a treinar connosco e dado boas respostas, não só na nossa como em outras equipas. Desportivamente, não vamos ter a oportunidade de competir mais minutos mas temos cerca de seis, sete jogadores que têm estado regularmente com a equipa B. Este é atualmente o momento do Sporting. Obviamente que queremos conquistar isto juntamente com vitórias", apontou.