O Benfica venceu esta quarta-feira o Cova da Piedade, por 4-1, e assumiu a liderança da fase de apuramento para a Taça Revelação. João Resende, de apenas 17 anos, marcou três golos e foi a figura do jogo, logo no dia em que foi titular pela primeira vez na equipa de sub-23 das águias.





O jovem avançado fez dois golos na primeira parte e, já no segundo tempo, Martim Neto ampliou para 3-0. Com uma hora de jogo, João Resende fez o hat trick e o melhor que o Cova da Piedade conseguiu foi reduzir aos 90’, num penálti de Edgar.O Benfica lidera a fase de apuramento para a Taça Revelação com 20 pontos, mais dois do que o Sporting, que segue no 2º lugar. Recorde-se que para a Taça Revelação apuram-se apenas os dois primeiros classificados desta fase.