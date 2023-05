Já é conhecido o calendário da 1.ª fase da Taça Revelação

Já é conhecido o calendário para a primeira fase da Taça Revelação 2023. O sorteio, realizado esta terça-feira na Cidade do Futebol, resultou na constituição de dois grupos com quatro equipas cada (Grupo A e Grupo B). Vizela, Estrela da Amadora, Estoril e Portimonense figuram no Grupo A, enquanto que Famalicão, Benfica, Sp. Braga e Gil Vicente competem no Grupo B.

A competição arranca já no próximo fim de semana, com os dois primeiros classificados de cada grupo a qualificarem-se para as meias-finais.

Eis o resultado do sorteio:

Grupo A

N.º 1 - Vizela

N.º 2 - Estrela da Amadora

N.º 3 - Estoril

N.º 4 - Portimonense

Grupo B

N.º 1 - Famalicão

N.º 2 - Benfica

N.º 3 - Sp. Braga

N.º 4 - Gil Vicente

Grelha

1.ª jornada: 3vs4 e 1vs2

2.ª jornada: 4vs2 e 1vs3

3.ª jornada: 4vs1 e 2vs3