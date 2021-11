João Tomé e o percurso na Liga Revelação: «Mudei há pouco tempo de posição e quero afirmar-me»

João Tomé, defesa do Benfica, foi desafiado a analisar o seu desempenho esta época na Liga Revelação, tendo destacado a experiência que admite ganhar na competição por atuar diante de jogadores mais velhos, em declarações à FPF."Jogamos contra equipas com uma média de idades muito acima da nossa, por isso ganha-se experiência, traquejo e um bom ritmo de jogo. Vejo-me cada vez mais forte e espero mostrar isso na seleção sub-19. Que o jogo com a Geórgia seja o primeiro de muitos", referiu o lateral, que se estreou na Seleção Nacional sub-19 diante dos georgianos na quinta-feira.João Tomé foi adaptado a lateral, depois de ter começado por ser extremo, uma mudança que diz estar a correr bem."Mudei há pouco tempo de posição e quero afirmar-me. As minhas referências no futebol eram extremos, tenho de encontrar novas. Há características minhas que não mudam e definem o meu estilo de jogo: sou rápido e gosto de progredir com a bola", explicou o jogador, de 18 anos, que este sábado foi o porta-voz da equipa liderada por Rui Bento, que tem jogo particular contra a Dinamarca marcado para terça-feira, no estágio de oito dias em Lousada e Penafiel."A vitória frente à Geórgia foi muito importante, porque, apesar de termos trabalhado muito, a nossa seleção ainda não tinha vencido nesta temporada. Este resultado trouxe confiança", salientou.E concluiu: "De treino para treino, sinto a nossa equipa a crescer e com uma identidade mais definida. O jogo com a Dinamarca vai ser, seguramente, um bom teste nesse processo de crescimento. Esperamos um jogo competitivo, exigente e equilibrado. Eles ganharam por 3-0 à Geórgia, têm qualidade. Temos de dar o nosso melhor para ganhar outra vez."