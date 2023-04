Joelson assina hat-trick nos sub-23 do Sporting frente ao Rio Ave

O Sporting derrotou esta sexta-feira o Rio Ave por 3-0 no apuramento para a Taça Revelação e o destaque vai para Joelson, que assinou um hat-trick.Numa tarde de grande inspiração, o avançado marcou o 1-0 ainda na primeira parte com um remate de pé direito após uma boa jogada individual no lado esquerdo. Após o intervalo, o jovem num momento de grande inspiração utilizou o mesmo pé para fazer um remate ao ângulo de fora da área. Os leões ainda beneficiaram de um penálti e Joelson não desperdiçou, fazendo o 3-0 com um remate rasteiro e colocado junto ao poste.Após um empréstimo aos suíços Basileia onde não foi feliz, o atacante voltou à Academia em janeiro onde tem sido utilizado regularmente na equipa B e nos sub-23.