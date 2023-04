Jogador do Famalicão sentiu-se mal, foi transportado para o hospital mas está estável

Ânimos aqueceram no final do jogo entre o Famalicão e o Estoril Ânimos aqueceram no final do jogo entre o Famalicão e o Estoril

Os minutos finais do jogo entre o Famalicão e o Estoril ficaram marcados por momentos de apreensão, isto na medida em que Pedro Martins, jogador dos minhotos, sentiu-se mal e teve de ser transportado para o hospital. No entanto, o jovem deixou a Pista Gémeos Castro, local onde decorreu o jogo, já estável.O camisola 20 caiu no relvado segundos depois do Famalicão fazer o 3-1 e foi prontamente auxiliado pela equipa médica de ambos os clubes, saindo de maca do recinto de jogo. Pedro Santos apresentou queixas no peito e chegou a vomitar, mas a situação não terá passado de um susto