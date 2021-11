Jogo da Liga Revelação entre Belenenses SAD e Marítimo adiado

O jogo da Liga Revelação entre as equipas de sub-23 do Belenenses SAD e do Marítimo, previsto para a manhã de domingo, foi adiado, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) através do site oficial.

"O adiamento do jogo da Liga Revelação foi decidido ao abrigo do princípio de precaução em casos que possam colocar em causa a saúde pública e no melhor interesse da competição", refere a FPF.

A decisão da FPF surge após a polémica levantada em torno do jogo entre o Belenenses SAD e o Benfica, da 12.ª jornada da Liga Bwin, que principiou com nove jogadores azuis, devido a um surto de covid-19, e terminou aos 48 minutos, quando as 'águias' venciam por 7-0, por falta de jogadores.

"O jogo será reagendado para data a revelar em tempo oportuno, refere ainda a FPF, adiantando que Belenenses SAD e Marítimo "já foram informadas desta decisão este sábado à noite".