José Dinis promete no Sp. Braga: com 16 anos marcou na estreia a titular pelos sub-23

A aposta do Sp. Braga na formação tem dado a conhecer várias promessas, mas há muitas outras que se vão perfilando para, no futuro, se mostrarem também ao mais alto nível. Uma delas é José Dinis, jovem avançado de 16 anos, que, na estreia a titular pelos sub-23 dos arsenalistas, marcou o golo que permitiu aos guerreiros levar de vencida o Rio Ave.Em ascensão dentro da formação do Sp. Braga, José Dinis é um nome que gera alguma expectativa. De tal forma que, no ano passado, poucos dias depois de completar o 16.º aniversário, rubricou de imediato um contrato profissional que o liga aos guerreiros até 2024.