José Vilaça deixa o comando técnico dos sub-23 do Famalicão

José Vilaça já não é treinador da equipa sub-23 do Famalicão, apurou. O técnico, de 53 anos, havia assumido a formação secundária dos minhotos no início da época e conseguiu sete triunfos em 17 partidas disputadas.De resto, José Vilaça já não esteve no banco do Famalicão na partida desta terça-feira frente ao Benfica, a contar para a fase de apuramento de campeão da Liga Revelação. Numa partida que terminou 1-1, os famalicenses foram orientados por José Mendonça, que já fazia parte da equipa técnica.Neste momento, o Famalicão segue com um ponto (em duas jornadas disputadas) na fase de apuramento de campeão da Liga Revelação.